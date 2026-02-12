la campagna referendaria

Gratteri a testa bassa: «Gli imputati votano Sì». Rabbia di Forza Italia e FdI

Giulia Merlo roma
12 febbraio 2026 • 19:24Aggiornato, 12 febbraio 2026 • 19:29

L’attacco del procuratore capo di Napoli ha provocato reazioni indignate. Meloni medita la discesa in campo. La Lega guarda di più alle suppletive

Su un solo aspetto, ormai, concordano i sostenitori meno ideologici del Sì e del No al referendum: «Dopo il voto rimarranno solo macerie». Sotto stretto accordo di anonimato, gli avvocati e i magistrati più moderati vedono lo stesso rischio del clima sempre più arroventato della campagna referendaria, e usano anche la stessa parola – macerie – per definire il futuro. A scatenare l’ennesima polemica, intanto, è stato il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri. Campione del No, pur avendo in pa

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo roma
Giulia Merlo roma
Giulia Merlo roma

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.