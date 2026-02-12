Gratteri a testa bassa: «Gli imputati votano Sì». Rabbia di Forza Italia e FdI

true false

Su un solo aspetto, ormai, concordano i sostenitori meno ideologici del Sì e del No al referendum: «Dopo il voto rimarranno solo macerie». Sotto stretto accordo di anonimato, gli avvocati e i magistrati più moderati vedono lo stesso rischio del clima sempre più arroventato della campagna referendaria, e usano anche la stessa parola – macerie – per definire il futuro. A scatenare l’ennesima polemica, intanto, è stato il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri. Campione del No, pur avendo in pa