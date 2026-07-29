il fondatore del movimento grillino contro il presidente dei 5 stelle

Grillo-Conte, scintille d’estate. E alla finestra c’è Di Battista

Lisa Di Giuseppe
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29 luglio 2026 • 20:00

Il fondatore lamenta la perdita d’identità del M5s e cerca qualcuno che raccolga l’eredità. A tanti è sembrata una benedizione dell’ex deputato, che è tentato dalla discesa in campo

«Lui aveva detto che Draghi è un grillino, fate un po’ voi...» Giuseppe Conte minimizza: la ricomparsa del fondatore del Movimento 5 stelle nell’etere con l’ennesimo anatema indirizzato agli eredi che gli hanno tolto il partito di mano e ambiscono a controllare anche il simbolo delle Cinque stelle a via di Campo Marzio viene relegata a ritornello estivo. Ma stavolta il richiamo del comico potrebbe avere un’altra portata. Il petardo di Grillo arriva in mattinata, con un post del blog un tempo epi

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth