Grillo-Conte, scintille d’estate. E alla finestra c’è Di Battista

Il fondatore lamenta la perdita d’identità del M5s e cerca qualcuno che raccolga l’eredità. A tanti è sembrata una benedizione dell’ex deputato, che è tentato dalla discesa in campo

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«Lui aveva detto che Draghi è un grillino, fate un po’ voi...» Giuseppe Conte minimizza: la ricomparsa del fondatore del Movimento 5 stelle nell’etere con l’ennesimo anatema indirizzato agli eredi che gli hanno tolto il partito di mano e ambiscono a controllare anche il simbolo delle Cinque stelle a via di Campo Marzio viene relegata a ritornello estivo. Ma stavolta il richiamo del comico potrebbe avere un’altra portata. Il petardo di Grillo arriva in mattinata, con un post del blog un tempo epi