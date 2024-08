I più gentili parlano di un avvertimento, ma c’è chi inizia già a utilizzare il termine “minaccia” oppure fa apertamente riferimento all’ultimo post di Beppe Grillo come a una «dichiarazione di guerra». L’espressione non è forse tra le più felici visto lo scacchiere geopolitico attuale, ma il fondatore del Movimento 5 stelle non è andato per il sottile. E ha sottolineato in un appello agli iscritti quali sono per lui le linee rosse. L’intervento ha il tono moderato di una riflessione, ma il contenuto è durissimo, e il destinatario vero è uno solo: Giuseppe Conte. No alla deroga al secondo mandato, no al cambiamento del simbolo e no a un nuovo nome per il Movimento che ha creato: Grillo – che dopo una breve parentesi da Elevato stavolta si firma «Garante e custode dei valori fondamentali dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle», un titolo di cui non sembrava aver avuto finora bisogno – annienta tutte le istanze che attivisti, parlamentari e vertici del partito avrebbero voluto portare all’assemblea costituente.

Che l’appuntamento del 4 ottobre, anniversario della fondazione nel giorno di San Francesco, sarebbe stato un gioco al massacro tra fondatore e presidente era un esito che iniziava a delinearsi. Le parole di Grillo mettono un ulteriore carico sulle settimane che mancano all’assemblea. La chiusura è totale: «Questi tre nostri pilastri non sono in nessun modo negoziabili, e non possono essere modificati a piacimento. Sono il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, il nostro faro nella tempesta».

