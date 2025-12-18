Intervista all’esponente di alleanza verdi sinistra

Grimaldi: «Il patto Aska-Comune? Il governo ha intimidito sindaco e funzionari»

Gli scontri tra gli attivisti in corteo del centro sociale Askatasuna
Simone Alliva
18 dicembre 2025 • 20:41Aggiornato, 18 dicembre 2025 • 20:52

Dopo lo sgombero di Askatasuna, il deputato di Avs accusa il governo di usare la forza come linguaggio politico e sospetta «intimidazioni» sul sindaco Lo Russo

Il deputato di Alleanza verdi sinistra, Marco Grimaldi ha appena raggiunto la sua Torino dopo una giornata alla Camera dei deputati. La città trasfigurata in un fronte, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. «Davanti a corso Regina stanno caricando con gli idranti», racconta. Torino? Una polveriera. Lo stabile occupato è finito nel mirino del governo con il consenso della giunta locale del Pd? «Penso che il sindaco Lo Russo sia stato minacciato», dice Grimaldi. Lo sgombero di Askatasu

Simone Alliva

