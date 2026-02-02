Gse, una poltrona per nessuno: idea Gusmeroli

true false

È diventata la poltrona che “scotta” perché (forse) nessuno vuole. La presidenza del Gse, Gestore dei servizi energetici, non sembra far gola a deputati e senatori spesso a caccia di certezze, soprattutto verso fine legislatura. L’unico fatto assodato è che l’ex parlamentare leghista, Paolo Arrigoni, ha rassegnato le dimissioni da presidente della società, controllata dal Mef, dopo il mancato passaggio in Arera. Dentro la Lega, come raccontano a Domani, c’è chi ha osteggiato la sua candidatura a