Razza poltrona

Gse, una poltrona per nessuno: idea Gusmeroli

Stefano Iannaccone
02 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 02 febbraio 2026 • 11:17

La presidenza del Gse, Gestore dei servizi energetici, non sembra far gola a deputati e senatori spesso a caccia di certezze, soprattutto verso fine legislatura

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

È diventata la poltrona che “scotta” perché (forse) nessuno vuole. La presidenza del Gse, Gestore dei servizi energetici, non sembra far gola a deputati e senatori spesso a caccia di certezze, soprattutto verso fine legislatura. L’unico fatto assodato è che l’ex parlamentare leghista, Paolo Arrigoni, ha rassegnato le dimissioni da presidente della società, controllata dal Mef, dopo il mancato passaggio in Arera. Dentro la Lega, come raccontano a Domani, c’è chi ha osteggiato la sua candidatura a

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.