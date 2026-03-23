Da Napoli a Chisinau, Guarino diventa console moldavo

Adamo Guarino, imprenditore napoletano, è diventato a console onorario della Campania per la Moldavia. Una nomina spettante alla repubblica ex sovietica, che ha premierato un meloniano doc, candidato non eletto alle ultime regionali in Campania con Cirielli

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Dalla Campania alla Moldavia. Nel segno dalla fiamma. Non c’è solo la Russia, e gli incontri del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, con l’ambasciatore, Alexei Paramonov, ad alimentare tensioni alla Farnesina. Adamo Guarino è diventato a console onorario della Campania per la Moldavia. Nomina spettante alla repubblica ex sovietica, che ha premierato proprio un fedelissimo di Cirielli. Un passaggio che avrebbe ulteriormente increspato i rapporti tra alleati, il ministro degli Esteri, Ant