il caso della fondazione cattolica

In manovra i soldi alla onlus vicina a Mantovano. «Tutto all’insaputa del sottosegretario»

Il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano
Stefano Iannaccone
23 dicembre 2025 • 19:00Aggiornato, 23 dicembre 2025 • 19:07

Secondo Aiuto alla Chiesa che soffre, di cui l’attuale braccio destro di Meloni fu presidente, Fdi ha agito «spontaneamente». L’ente ora annuncia di non poter ricevere contributi 

Il finanziamento di 500mila euro alla fondazione pontifica, Aiuto alla chiesta che soffre onlus (Acs), in passato guidata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato deciso da Fratelli d’Italia al Senato all’insaputa dell’ente beneficiario. Almeno questa è la versione fornita in una nota di Acs Italia. «Pur apprezzando il parlamento italiano, e in particolare i parlamentari proponenti, per la decisione spontaneamente assunta, manifestazione di sensibilità verso il dramma spesso dimenticato de

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.