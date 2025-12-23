In manovra i soldi alla onlus vicina a Mantovano. «Tutto all’insaputa del sottosegretario»

Secondo Aiuto alla Chiesa che soffre, di cui l’attuale braccio destro di Meloni fu presidente, Fdi ha agito «spontaneamente». L’ente ora annuncia di non poter ricevere contributi

Il finanziamento di 500mila euro alla fondazione pontifica, Aiuto alla chiesta che soffre onlus (Acs), in passato guidata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato deciso da Fratelli d’Italia al Senato all’insaputa dell’ente beneficiario. Almeno questa è la versione fornita in una nota di Acs Italia. «Pur apprezzando il parlamento italiano, e in particolare i parlamentari proponenti, per la decisione spontaneamente assunta, manifestazione di sensibilità verso il dramma spesso dimenticato de