I rincari dell’energia sono una stangata. La destra fa da spettatrice al caro-energia

true false

Il peggio deve ancora venire. L’impennata dei prezzi del carburante è solo il primo refolo di vento della bufera energetica. «Le conseguenze economiche saranno drammatiche sul prezzo dell'energia ed entreranno nelle case di tutti», ha ammesso il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa alla Camera sulla guerra lanciata da Israele e Usa all’Iran. Intanto il governo, colto di sorpresa dalla decisione di Netanyahu e Trump, resta fermo al decreto Bollette. La realtà, dunque, pres