Nessun nuovo provvedimento allo studio dopo i primi rincari

I rincari dell’energia sono una stangata. La destra fa da spettatrice al caro-energia

Stefano Iannaccone
05 marzo 2026 • 19:34

Bagno di realismo di Crosetto: «Conseguenze drammatiche per tutti». Una ricerca Eumetra: «Pesanti tagli ai consumi». La regia del dossier spostata a Palazzo Chigi, crescono malumori nel governo. La premier: «Attivata la vigilanza di Arera»

Il peggio deve ancora venire. L’impennata dei prezzi del carburante è solo il primo refolo di vento della bufera energetica. «Le conseguenze economiche saranno drammatiche sul prezzo dell'energia ed entreranno nelle case di tutti», ha ammesso il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa alla Camera sulla guerra lanciata da Israele e Usa all’Iran. Intanto il governo, colto di sorpresa dalla decisione di Netanyahu e Trump, resta fermo al decreto Bollette. La realtà, dunque, pres

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.