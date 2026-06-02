I (troppi) nemici del frutto migliore del nostro paese

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Il 2 giugno 1946 ha riconfigurato lo spazio di cittadinanza. Ha assegnato alla sovranità un movimento inedito nella vicenda italiana: non più dall’alto del corpo del monarca cadente sulla testa dei sudditi, ma ascendente dal basso. Questa ridefinizione del potere ha avuto un numero ingente di nemici economico-sociali e politico-militari più o meno dichiarati