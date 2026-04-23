«I valori della Resistenza vanno difesi». Il monito del Colle dopo le polemiche

Il Colle ha ricordato che «La lotta di Liberazione è stata una delle pagine fondanti della nostra storia repubblicana», dopo le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha equiparato l’omaggio ai caduti partigiani e repubblichini in segno di «pacificazione». Il 25 aprile sarà all’altare della Patria insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi si recherà a San Severino Marche, città medaglia d’oro al merito civile

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«La lotta di Liberazione è stata una delle pagine fondanti della nostra storia repubblicana». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ribadito al Quirinale, in occasione dell’incontro con gli esponenti delle associazioni combattentistiche e d’arma, e le sue parole vanno lette in stretto collegamento con il presente. La festa del 25 aprile, infatti, è tutt’altro che data secondaria da quando il governo è guidato dagli eredi di una storia politica lontana (e per alcuni antitetica) r