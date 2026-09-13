Ianniello per rilanciare Calderone, FdI si affida ai portavoce storici

Giovanna Ianniello, storica portavoce di Meloni, affiancherà la ministra Calderone nell’ultimo scorcio di legislatura. Tornato anche Signorelli con Lollobrigida, saluta il gruppo FdI alla Camera la giornalista Di Nitto
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
I meloniani rimettono a nuovo la macchina della comunicazione in vista dell'anno elettorale. Tommaso Longobardi ha lasciato Palazzo Chigi, ma non la presidente del Consiglio. Viene richiamata in servizio Giovanna Ianniello, storica portavoce di Giorgia Meloni. Rientra nei ranghi meloniani un altro fedelissimo: Paolo Signorelli, dimessosi dopo la vicenda delle chat con Diabolik. FdI punta sui comunicatori storici. Il primo innesto, dunque, riguarda Ianniello, uscita dallo staff di Palazzo Chigi