Non c’è solo il Secolo d’Italia: Ianniello consulente di Abodi

La storica portavoce di Meloni torna con una consulenza a Palazzo Chigi al ministero dello Sport. A novembre è diventata vicedirettrice del giornale house organ di Fratelli d’Italia

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Uscita dalla porta principale di Palazzo Chigi, Giovanna Ianniello è rientrata da un altro ingresso. La storica portavoce di Giorgia Meloni è stata infatti assunta come collaboratrice al dipartimento dello Sport, guidato dal ministro Andrea Abodi. Ianniello percepirà una remunerazione di 38mila euro, a partire dal 25 febbraio fino al 31 dicembre 2026, come previsto dal decreto firmato dal segretario generale. A novembre è diventata vicedirettrice del Secolo d’Italia, giornale di Fratelli d’Itali