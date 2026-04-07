Ianniello talk show, per la fedelissima pronto un seggio

L’amico e storica collaboratrice di Giorgia Meloni ha iniziato a varcare studi televisivi come giornalista del Secolo d’Italia. A Ianniello sarà proposta una candidatura alle prossime elezioni

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Da palazzo Chigi ai salotti televisivi: è iniziata la nuova vita di opinionista televisiva per Giovanna Ianniello, ex portavoce e grande amica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il battesimo c'è stato sulle reti Rai, in piena campagna elettorale per il referendum: Ianniello ha fatto la sua prima apparizione televisiva al programma Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Sono le prove generali per il grande salto nei talk politici in vista di una candidatura? U