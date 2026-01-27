La polemica sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina: «Arriveranno soltanto analisti»

Alla fine al consolato di Milano saranno presenti agenti dell’Hsi che però non saranno operativi per le strade. Il Viminale: «Esperti Usa già presenti in 50 paesi». Il governo getta acqua sul fuoco

true false

Polemica internazionale, reazione nazionale. La notizia della presenza degli agenti dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha provocato preoccupazione su una serie di testate internazionali, dallo Spiegel al Guardian. A Roma, i ministri corrono ai ripari con un’azione coordinata tra Farnesina e Viminale. L’obiettivo è sempre quello di abbassare i toni, minimizzare la notizia che si è diffusa nei giorni scorsi. La giornata è stata folta di prese di posizione delle opposizioni,