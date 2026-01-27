il governo getta acqua sul fuoco

La polemica sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina: «Arriveranno soltanto analisti»

Lisa Di Giuseppe
27 gennaio 2026 • 19:55

Alla fine al consolato di Milano saranno presenti agenti dell’Hsi che però non saranno operativi per le strade. Il Viminale: «Esperti Usa già presenti in 50 paesi». Il governo getta acqua sul fuoco

Polemica internazionale, reazione nazionale. La notizia della presenza degli agenti dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha provocato preoccupazione su una serie di testate internazionali, dallo Spiegel al Guardian. A Roma, i ministri corrono ai ripari con un’azione coordinata tra Farnesina e Viminale. L’obiettivo è sempre quello di abbassare i toni, minimizzare la notizia che si è diffusa nei giorni scorsi. La giornata è stata folta di prese di posizione delle opposizioni,

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth