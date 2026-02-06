Italia

La Russa dà lezioni dal pulpito sbagliato: quel “giovedì nero” di Ignazio Benito

Gli scontri del giovedì nero con i missini contro la polizia
Davide Contistorico
06 febbraio 2026 • 19:39Aggiornato, 06 febbraio 2026 • 19:41

«Possibile che in una manifestazione così violenta solo tre persone siano state fermate?», dice il presidente del Senato sui fatti di Torino, dimenticando la propria storia. Eppure nel 1973 era al vertice del corteo missino di Milano che provocò la morte di un poliziotto e per cui suo fratello fu indagato

Una politica di arbitrii e di cricca personale o di gruppo» sottratta al «dominio della legge», così Gramsci definiva il «sovversivo dall'alto» delle classi dirigenti italiane. Nel suo piccolo esprime questa continuità l’identità politica del presidente del Senato Ignazio Benito La Russa che ieri è intervenuto dalle liberali pagine del Corriere della Sera a chiosa dell’ennesimo varo di misure restrittive della libertà nel nostro paese, pensate come sottrazione al dominio della nostra legge: la C

Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).