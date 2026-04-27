Il 25 aprile di Mattarella segna il limite invalicabile tra Italia e contro-Italia

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Il presidente della Repubblica dice che è un momento defintiivo. Ha saputo accettare il vulnus costituzionale compiuto con la doppia firma dei decreti, ma ha voluto dire che siamo al limite invalicabile. Andare oltre sarebbe tradire la storia, il presente, e le nuove generazioni che il 22 marzo hanno creduto nella possibilità di un rinnovamento di classi dirigenti, e anche di dignitosa presenza dell'Italia nell'Europa e nel mondo