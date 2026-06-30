Il caldo estremo fa una strage ma governano i negazionisti

Nell’85 si consideravano ondate di calore le massime a 30 gradi, ben al di sotto delle attuali. Nonostante le vittime, La Russa e Salvini ironizzano. E i fondi per il clima sono stati dirottati

true false

Il governo Meloni accende il condizionatore e fa finta che la crisi climatica non esista. Eppure ieri a Genova due anziani sono morti come conseguenza del caldo, aggiornando la tragica contabilità dell’Oms che racconta di 1.300 vittime in Europa a causa delle ondate di calore. Negazionismo a destra Chi non sembra minimamente turbata è invece la destra di governo. Anzi c’è chi ci scherza su. «Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo», ha detto il presidente del Senato, Ignazio