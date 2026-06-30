A Genova 2 morti per il caldo record, bollino rosso in 25 città

Il caldo estremo fa una strage ma governano i negazionisti

Stefano Iannaccone
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30 giugno 2026 • 07:00

Nell’85 si consideravano ondate di calore le massime a 30 gradi, ben al di sotto delle attuali. Nonostante le vittime, La Russa e Salvini ironizzano. E i fondi per il clima sono stati dirottati

Il governo Meloni accende il condizionatore e fa finta che la crisi climatica non esista. Eppure ieri a Genova due anziani sono morti come conseguenza del caldo, aggiornando la tragica contabilità dell’Oms che racconta di 1.300 vittime in Europa a causa delle ondate di calore. Negazionismo a destra Chi non sembra minimamente turbata è invece la destra di governo. Anzi c’è chi ci scherza su. «Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo», ha detto il presidente del Senato, Ignazio

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.