il vulnus sicurezza. le mosse della sindaca di genova

Il campo largo non va. I timori dentro il Pd su Schlein e primarie

Daniela Preziosi
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24 luglio 2026 • 07:00

La segretaria pronta alla premiership, le apprensioni di Franceschini. Salis, incontri segreti a Milano con imprenditori e classe dirigente

«Discutono da mesi di legge elettorale ignorando qualsiasi altra questione che riguardi gli italiani. Ma Giorgia Meloni adesso proverà a dare almeno una risposta sul prezzo della benzina e del diesel che ormai sono alle stelle?». Giovedì Elly Schlein è tornata a insistere sul caro carburante e sui «fallimenti» della destra. È il suo imperativo categorico: non cadere nelle trappole della destra, che detta la sua agenda mediatica e attacca sulla sicurezza per non parlare dei problemi concreti del

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.