Il campo largo non va. I timori dentro il Pd su Schlein e primarie

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«Discutono da mesi di legge elettorale ignorando qualsiasi altra questione che riguardi gli italiani. Ma Giorgia Meloni adesso proverà a dare almeno una risposta sul prezzo della benzina e del diesel che ormai sono alle stelle?». Giovedì Elly Schlein è tornata a insistere sul caro carburante e sui «fallimenti» della destra. È il suo imperativo categorico: non cadere nelle trappole della destra, che detta la sua agenda mediatica e attacca sulla sicurezza per non parlare dei problemi concreti del