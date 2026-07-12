Il derby spaziale in Calabria: Cannizzaro si prende la Nasa

true false

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, planato a Reggio Calabria per il giuramento del nuovo sindaco e pupillo di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, nel giro di trenta secondi è riuscito a innescare un derby “spaziale” tutto calabrese. Il segretario di FI ha annunciato che nell’ambito degli accordi italo-statunitensi per il programma Artemis (che punta a riportare l’essere umano sulla Luna) «si sta valutando con la Regione Calabria e la Nasa di attivare una stazione per le comunicazioni spaz