Contesa tra Sila e Aspromonte

Il derby spaziale in Calabria: Cannizzaro si prende la Nasa

Mila Fiordalisi
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12 luglio 2026 • 23:50

Il ministro Tajani annuncia un piano con la Nasa per la Sila, ma il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro dirotta l’iniziativa tra i boschi dell’Aspromonte. Così per evitare altro caos si parla di «un possibile progetto in Calabria»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, planato a Reggio Calabria per il giuramento del nuovo sindaco e pupillo di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, nel giro di trenta secondi è riuscito a innescare un derby “spaziale” tutto calabrese. Il segretario di FI ha annunciato che nell’ambito degli accordi italo-statunitensi per il programma Artemis (che punta a riportare l’essere umano sulla Luna) «si sta valutando con la Regione Calabria e la Nasa di attivare una stazione per le comunicazioni spaz

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.