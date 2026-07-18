Corsa a destra sulla sicurezza fai-da-te

Il Far West della propaganda, Salvini recluta subito Roggero

Stefano Iannaccone
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18 luglio 2026 • 20:35

Il leader della Lega Salvini è il primo a incontrare il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi e va ancora in pressing per la grazia. La destra ha fallito sulla sicurezza e ora cavalca l’ennesima riforma della legittima difesa. Per paura di Vannacci

Nell’Italia da far west che vuole la destra, la mano più lesta della propaganda politica è quella di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto trascorrere giusto una notte per andare a trovare in carcere, a Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Una mossa, a favore di telecamere, per anticipare Roberto Vannacci, che sulla vicenda – dall’elevato impatto mediatico – vuole trovare un ulteriore volano per il consenso, già s

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.