Sarebbe dovuto arrivare ieri nelle librerie il libro scritto dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla pandemia di Covid-19, dal titolo Perché guariremo. Qualche libraio racconta anche di averlo ricevuto, con la richiesta però di non esporlo.

Il libro rimane dunque fuori dagli scaffali, dato che l'uscita è stata stoppata, come riporta Il Foglio: il libro «subirà un ritardo nella data di messa in vendita», precisa una nota di Massimo Pellegrino, direttore commerciale Giangiacomo Feltrinelli Editore. «Invitiamo i librai a non rendere il libro, ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata la nuova data di messa in vendita».

Nella nota non si spiegano i motivi del rinvio, ma è facile immaginare che molto ha a che fare con il cambio dello scenario epidemiologico. In un clima generale che è molto diverso rispetto a quello di un mese fa, quando lo stesso Speranza scriveva su Facebook: «Sto raccogliendo in un testo le mie idee e le mie esperienze di questi mesi, anche alla luce della lezione del Covid».

