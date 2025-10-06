Il Giornale, Il Tempo e doppia Rai. Tommaso Cerno uno e quadruplo

Nella sede del quotidiano fondato da Indro Montanelli danno per acquisito il passaggio di consegne. C’è un però
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Giochi fatti nel gruppo Angelucci per la staffetta alla direzione del Giornale tra Alessandro Sallusti (in uscita) e Tommaso Cerno (in entrata). Nella sede del quotidiano fondato da Indro Montanelli danno per acquisito il passaggio di consegne. C’è un però: a Cerno non piace “la nebbia di Milano”. L’ex senatore renziano, diventato oggi la testa d’ariete dell’informazione meloniana, pone due condizioni: la richiesta di mantenere la guida del Tempo, con la formula giuridica che lo consenta (la rin