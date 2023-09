Nel decreto in discussione nel prossimo Consiglio dei ministri, la norma che contiene lo sconto per l’elettricità e il gas fa tornare la soglia Isee da 15mila euro a 7.500. I costi, invece di essere pagati dal bilancio, verranno scaricati sugli “oneri di sistema” che tutti pagano. Smentite le promesse della Lega in campagna elettorale su oneri e accise

Né taglio delle accise, né degli oneri di sistema. La “Salvinomics”, il pacchetto di misure economiche propagandate dal vicepremier Matteo Salvini in campagna elettorale, non solo non si sta avverando ma, nel caso delle bollette, sta andando in direzione opposta.

Come promesso ormai da settimane dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel prossimo Consiglio dei ministri ci saranno presto altri sconti in bolletta per i clienti domestici, ma saranno per meno famiglie e i costi verranno spalmati sulle bollette di tutti.

Nella bozza si legge che ci sarà di nuovo un taglio, sottoforma di bonus sociale per i clienti che hanno situazioni di disagio economico, ma l’aiuto sarà molto più ristretto rispetto ai precedenti. Nel testo che Domani ha potuto visionare, infatti, viene stabilito che gli aventi diritto non saranno più i titolari di Isee fino a 15 mila euro, bensì quelli fino a 7.500.

La novità è ben nascosta nei riferimenti normativi. Il livello a cui rimanda la misura infatti è quello del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 2016. Nonostante da allora siano passati 7 anni, per il governo la soglia di povertà che dà diritto al bonus è rimasta la stessa.

Non solo, mentre si discute delle difficoltà da parte governo a reperire risorse dalla legge di bilancio, l’unica alternativa praticabile individuata dal testo per finanziare la misura è quella di andare a pescare dalle tasche degli italiani.

Per quanto concerne il settore dell’energia elettrica, viene stabilito che i bonus saranno finanziati tramite l’incremento della componente “Arim”, ovvero una delle parti della bolletta elettrica finale che rientra nei cosiddetti “oneri di sistema”. Una cifra che per i consumatori finali pesa per circa il 20 per cento del costo complessivo.

Il bonus sarà fissato dall’Autorità per l’energia, Arera, che si occuperà a quel punto di riconoscere lo sconto per gli aventi diritto.

Gas

Capitolo a parte nel testo ricopre il metano. Nella bolletta del gas tornano l’Iva al 5 per cento e, in questo caso, anche l’azzeramento degli oneri di sistema, che per il metano però sono molto più leggeri. Di solito valgono circa il 5 per cento del costo complessivo: una grandezza ben lontana da quella per l’elettricità.

Anche in questo caso si provvede a finanziare l’aiuto con le bollette di tutti gli altri. I soldi infatti verranno presi dalla Cassa conguagli, che ha la sua missione principale nella riscossione di alcune componenti tariffarie e degli oneri di sistema dagli operatori.

Infine viene fissata una gradualità per il bonus sociale: sarà riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai clienti domestici residenti titolari di bonus elettrico – quindi con massimo 7.500 di Isee –, e sarà crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare

Benzina

Mentre il governo cerca di mettere una toppa su luce e gas, anche i carburanti continuano a restare a prezzi elevati. Staffetta quotidiana ha calcolato che ancora oggi la media della benzina self è sopra i 2 euro al litro, mentre il gasolio a 1,94.

Per fare fronte a questi prezzi straordinari, arriva un altro bonus, ma non il taglio lineare delle accise, nonostante anche questo rientrasse tra le promesse elettorali e persino tra le previsioni del decreto di marzo. A fronte dell’aumento della media bimestrale del Brent, il prezzo di riferimento internazionale per il greggio, il governo avrebbe dovuto restituire a tutti i consumatori l’extragettito Iva ottenuto riversandolo sottoforma di sconto sulle accise, una strada che l’esecutivo ha deciso di non percorrere preferendo un aiuto una tantum.

Nel nuovo decreto viene fissato un bonus a chi ha già diritto alla social card “Dedicata a te”, quindi i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da almeno tre persone con Isee fino a 15mila euro.

Per la misura verranno stanziati 100 milioni di euro. Confcommercio – che ha tra i suoi rami la Figisc, Federazione italiana gestori impianti stradali – ha riferito che si tratterà di circa 80 euro a famiglia.

