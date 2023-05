Il nuovo “decreto lavoro” interviene poi sui Pcto, «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», nessun riferimento ai percorsi di IeFp (Istruzione e Formazione professionale): due dei tre studenti morti durante uno stage nel 2022 stavano svolgendo questo tipo di formazione

Il governo ha deciso di avviare con il decreto lavoro un fondo per risarcire le famiglie che hanno visto i loro figli morire durante un percorso formativo scolastico.

Nel testo varato il Primo maggio, si legge che saranno stanziati 10 milioni. La ministra del Lavoro, Marina Calderone è soddisfatta: «Abbiamo degli interventi a favore dei giovani disabili. Abbiamo costituito un fondo per il risarcimento delle famiglie che hanno perso i loro figli nei percorsi di alternanza scuola lavoro».

Per le morti «dal 2018 a oggi le famiglie saranno risarcite. Anche se l’impegno deve essere quello per cui queste condizioni non si verifichino più», ha aggiunto poi. Ma nel decreto non ci sono interventi in merito, visto che le morti hanno riguardato i percorsi IeFp, professionali, invece sono state inserite novità sui percorsi formativi e di orientamento, i cosiddetti Pcto, spesso confusi per i tirocini nell’ambito IeFp, dove più frequentemente gli studenti sono vittima di incidenti.

Le vittime

Nel 2022 i ragazzi morti mentre avrebbero dovuto portare avanti un percorso di formazione sono stati tre. Lorenzo Parelli, 18 anni, Giuseppe Lenoci, di 16 anni, Giuliano De Seta, 18 anni, «morti in alternanza scuola lavoro per il profitto dei padroni», si leggeva sugli striscioni dell’ultima manifestazione degli studenti contro lo scorso gennaio.

Parelli è morto l’ultimo giorno del tirocinio in fabbrica svolto durante il quarto anno del corso di meccanica industriale, nel percorso duale del Centro di Formazione Professionale del Bearzi di Udine. È stato travolto da una barra d’acciaio.

Giuseppe Lenoci, era inserito in una ditta del settore termoidraulico della zona attraverso l'alternanza scuola-lavoro, ed era andato a febbraio 2022 a fare una riparazione di una caldaia. Il furgone ha sbandato e Lenoci è rimasto vittima dell’incidente.

Infine Giuliano De Seta, dell’istituto tecnico-industriale Da Vinci di Portogruaro, avrebbe dovuto trascorrere tre settimane alla Bc Service di Noventa di Piave, ma il 16 settembre del 2022 è rimasto schiacciato da una lastra d’acciaio. Lui sì, a quanto riportano le cronache, durante un Pcto.

Per Alleanza verdi la decisione del governo è «insufficiente, tardiva e inappropriata». Il responsabile Scuola di Sinistra Italiana, Giuseppe Buondonno alla vigilia dell’approvazione ha chiesto l’abolizione, facendo eco alle associazioni degli studenti: «Non ci limitiamo alla critica e non desideriamo più piangere la perdita di giovani studenti a causa di incidenti sul lavoro. Ci impegniamo, raccogliendo contributi e proposte per una legge», conclude Buondonno.

Il testo

Nel testo si legge che «al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative» ci saranno 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.

Per l’erogazione ci sarà un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Istruzione e del merito e del ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ci vorranno perciò circa quattro mesi.

Le modifiche sui Pcto

Il decreto modifica anche la progettazione dei «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento». Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dovranno individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione che verifichi la coerenza dei Pcto.

Con decreto del ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in Pcto.

Nasce poi una nuova piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il ministero dell’Istruzione e del merito, ridenominata «piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto)».

Nessun riferimento ai percorsi di IeFp (Istruzione e Formazione professionale).

