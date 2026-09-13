Il governo dei fallimenti sulle riforme, l’ultimo è la legge elettorale

Le opposizioni attaccano i ritocchi al Melonellum: «Violano regole democratiche». Nel mirino è finito ora l’aumento delle sottoscrizioni per correre alle prossime elezioni

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Fatta la correzione, creato un nuovo pasticcio. Un grande classico nella legislatura del governo Meloni. I ritocchi alla legge elettorale, portati avanti dalla maggioranza a colpi di emendamenti al Senato, hanno alimentato nuove perplessità sulla costituzionalità di alcuni passaggi. Ma Giorgia Meloni ha dato l’ordine di andare avanti. Come unica risposta possibile le opposizioni si preparano a una serie di mobilitazioni nei prossimi giorni. Il timing, però, è stato definito: l’approvazione del t