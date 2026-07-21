tra propaganda e realtà

Il governo riapre lo scontro con le toghe. L’Anm: «Dopo Roggero minacce ai pm»

Giulia Merlo
Segui Domani su Google
21 luglio 2026 • 20:17

L’Anm ha invitato a «maggiore responsabilità nelle parole» i rappresentanti istituzionali, che stanno alimentando la polemica. Vertice a palazzo Chigi e accordo di maggioranza per l’attivazione della clausola europea dell’energia. Silenzio invece sulle armi

Elon Musk lo aveva scritto su X: «Vanno condannati il giudice e il pm» del caso del gioielliere Mario Roggero. E, dopo che la tempesta mediatica è cresciuta di giorno in giorno intorno alla vicenda giudiziaria, l’attacco si è infatti spostato sulla magistratura. A denunciarlo è stata l’Associazione nazionale magistrati, esprimendo solidarietà nei confronti dei giudici di primo, secondo grado e Cassazione che hanno deciso la condanna: «Ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odi

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.