Il governo riapre lo scontro con le toghe. L’Anm: «Dopo Roggero minacce ai pm»

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Elon Musk lo aveva scritto su X: «Vanno condannati il giudice e il pm» del caso del gioielliere Mario Roggero. E, dopo che la tempesta mediatica è cresciuta di giorno in giorno intorno alla vicenda giudiziaria, l’attacco si è infatti spostato sulla magistratura. A denunciarlo è stata l’Associazione nazionale magistrati, esprimendo solidarietà nei confronti dei giudici di primo, secondo grado e Cassazione che hanno deciso la condanna: «Ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odi