Il governo riapre lo scontro con le toghe. L’Anm: «Dopo Roggero minacce ai pm»

L’Anm ha invitato a «maggiore responsabilità nelle parole» i rappresentanti istituzionali, che stanno alimentando la polemica. Vertice a palazzo Chigi e accordo di maggioranza per l’attivazione della clausola europea dell’energia. Silenzio invece sulle armi
Elon Musk lo aveva scritto su X: «Vanno condannati il giudice e il pm» del caso del gioielliere Mario Roggero. E, dopo che la tempesta mediatica è cresciuta di giorno in giorno intorno alla vicenda giudiziaria, l’attacco si è infatti spostato sulla magistratura. A denunciarlo è stata l’Associazione nazionale magistrati, esprimendo solidarietà nei confronti dei giudici di primo, secondo grado e Cassazione che hanno deciso la condanna: «Ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odi