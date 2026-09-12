Longobardi lascia Chigi, ma resta con Meloni: curerà la campagna elettorale

L’annuncio delle dimissioni da Palazzo Chigi è arrivato su Instagram. Ma Longobardi non lascerà la Meloni: «Continuerò ad affiancare Giorgia sulla strategia e sulla comunicazione digitale»

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Esce dal portone di Palazzo Chigi, ma rientra dalla porta di via della Scrofa come esperto “indipendente”. Il capo della macchina comunicativa digitale di Giorgia Meloni, Tommaso Longobardi, ha annunciato l’addio al suo ruolo ufficiale alla presidenza del Consiglio, dove era insediato fin dal primo giorno di governo. L’ultimo compenso, aggiornato al gennaio 2024, era di 120mila euro lordi all’anno nella veste ufficiale di coordinatore del settore «web e social media». Dietro ogni video, ogni pos