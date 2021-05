Il promotore alla Camera che ha dato il nome alla legge, Alessandro Zan, è subito intervenuto: «Vuole affossare la legge, ha preso in ostaggio la commissione e vuole tenere all'infinito la legge dentro la commissione». Il Pd e il M5s chiedono che il disegno di legge vada subito in Aula senza l’esame in commissione

Non c’è pace per il disegno di legge Zan contro l’omostransfobia: il relatore leghista, Andrea Ostellari, è tornato alla carica nel suo ruolo di presidente della Commissione giustizia stabilendo che vengano svolte 170 audizioni. Il promotore alla Camera che ha dato il nome alla legge, Alessandro Zan, è subito intervenuto: «Vuole affossare la legge, ha preso in ostaggio la commissione e vuole tenere all'infinito la legge dentro la commissione». Le audizioni spropositate «dimostrano che il presidente Ostellari pensa che la commissione Giustizia sia casa sua».

Subito in Aula

Il Pd si è ribellato. Da parte loro era stato chiesto di ascoltare solo nove soggetti. La strada che tracciano è quella della “maggioranza Conte” , ovvero composta dalle forze che appoggiavano il governo giallorosso, tutte d’accordo sulla legge. Il deputato Pd Franco Mirabelli infatti ha scritto su Facebook: «Credo che a questo punto si debbano riunire i presidenti dei gruppi favorevoli alla legge Zan per valutare come portare in aula al più presto il ddl approvato alla camera e denunciare le forzature regolamentari operate per impedire l’approvazione della legge». La senatrice Monica Cirinnà, che nella scorsa legislatura ha presentato il disegno di legge sulle uninioni civili, chiede a questo punto le maniere forti. Anche per lei il tentativo di affossare la legge è evidente e la conclusione è una sola: «Andiamo presto in aula senza relatore con la dichiarazione d’urgenza». Per Zan quello attuato da Ostellari «è un chiaro ed evidente segnale di forzatura democratica».

Ostellari nelle scorse settimane è riuscito a mettere in calendario abbinandolo al ddl Zan la proposta della Lega, che di fatto si limita a proporre una aggravante nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa. Una modifica alla legge Mancino contro i crimini d’odio che secondo il Pd diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico e religioso.

Le audizioni sono preparatorie alla scelta del testo base, che potrebbe essere sia il ddl Zan che quello Lega, ma soprattutto ritardano il momento, a quanto riferiscono dal parlamento di almeno 2 o tre mesi.

La lista

Ostellari ha pubblicato un post provocatorio: «Chi ha paura del confronto? Noi no, e siamo pronti a discutere con lealtà di ddl Zan e della proposta del centrodestra, per tutelare tutte le vittime di discriminazioni e violenza. Giovedì iniziamo con le prime audizioni, che saranno 170 in tutto. Senza confronto non c’è democrazia».

Alessandra Maiorino del Movimento 5 stelle si è unita alla richiesta di Cirinnà. La senatrice con un post su Facebook ha inoltre criticato la lista presentata: «Le audizioni richieste sono 170 e quasi tutte di organizzazioni religiose o sedicenti tali. Questo paese si chiama Italia, è un paese laico e democratico dell'Europa occidentale. Ora basta» per questo «andiamo in aula con l'art. 77. Il Movimento 5 Stelle è pronto».

