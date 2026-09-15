«Il Melonellum è una truffa». E ora riparte il fronte del No

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Approvata la legge elettorale al Senato con lo show di cartelli «No alla legge truffa», ora le opposizioni aspettano che il rito del sì finale si consumi alla Camera, in terza lettura. La promessa di battaglia è, in realtà, senza speranza di riuscita. Anche chi fino all’ultimo ha avuto dubbi, ormai prende atto che Giorgia Meloni è ha costretto gli alleati di Forza Italia e Lega a un accordo: il sì compatto alla legge – «Tornare indietro sarebbe devastante», per la presidente del Consiglio – in c