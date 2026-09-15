Il campo largo chiama la società civile

«Il Melonellum è una truffa». E ora riparte il fronte del No

Daniela Preziosi
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15 settembre 2026 • 20:58Aggiornato, 15 settembre 2026 • 20:58

Il 28 settembre i costituzionalisti, il 17 ottobre manifestazione delle associazioni a Roma. La road map delle mobilitazioni. Da Conte appello al Colle, gli alleati per ora non lo seguono

Approvata la legge elettorale al Senato con lo show di cartelli «No alla legge truffa», ora le opposizioni aspettano che il rito del sì finale si consumi alla Camera, in terza lettura. La promessa di battaglia è, in realtà, senza speranza di riuscita. Anche chi fino all’ultimo ha avuto dubbi, ormai prende atto che Giorgia Meloni è ha costretto gli alleati di Forza Italia e Lega a un accordo: il sì compatto alla legge – «Tornare indietro sarebbe devastante», per la presidente del Consiglio – in c

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.