Il Melonellum pronto a cambiare ancora: la destra appesa al nodo del ballottaggio

Il testo arriva in aula al Senato tra le polemiche delle opposizioni e senza un mandato al relatore. Toccherà ai senatori apportare le modifiche prima dell'approvazione e del ritorno alla Camera. Ma prima il centrodestra deve sciogliere i nodi del ballottaggio, della rappresentanza di genere e della soglia per ottenere il premio di maggioranza

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Mercoledì 9 settembre è sicuramente un giorno importante per il futuro della legge elettorale fortemente voluta da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe approdare nell’aula del Senato per le 10 e, mentre questo giornale va in stampa, sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Il lavoro della commissione Affari costituzionali si chiuderà, molto probabilmente, senza alcun mandato al relatore, il che obbligherà l’aula ad occuparsi delle eventuali modifiche al testo, con emendamenti e subemendamenti. In og