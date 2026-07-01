Il Melonellum slitta. La Lega fa scudo contro le preferenze

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Tutto rinviato al 14 luglio, e chissà che la coincidenza con l’anniversario della presa della Bastiglia sia propizia. Slitta così l’esame della legge elettorale in aula alla Camera, dopo la fumata nera del vertice di maggioranza di martedì sera in cui Fratelli d’Italia ha provato inutilmente a trovare un punto di caduta sull’inserimento delle preferenze. Nulla da fare, da Lega a Forza Italia è arrivato un no che ha costretto i rispettivi tecnici in materia elettorale a sospendere il confronto se