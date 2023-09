Le elezioni suppletive per sostituire il leader scomparso di Forza Italia mettono in campo una nuova coalizione per il parlamento: Carlo Calenda di Azione, Angelo Bonelli di Europa Verde, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Riccardo Magi di Più Europa. Il Movimento 5 stelle non ha ancora risposto ufficialmente

Il Pd ha deciso: appoggerà Marco Cappato alle elezioni suppletive di Monza. Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le consultazioni elettorali per il collegio senatoriale e sostituire così il defunto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.

Un appuntamento elettorale che se da una parte sembra porterà alla vittoria scontata di Adriano Galliani, campione del centrodestra, dall’altra vive l’incognita della bassa affluenza di cui godono le suppletive.

Quasi alla scadenza delle candidature, prevista per fine mese, il Partito Democratico ha comunicato che non vuole «frammentare» il consenso: «Specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l'alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra».

Per questo, prosegue una nota del responsabile organizzazione Igor Taruffi, «anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra ed appoggiare la candidatura di Marco Cappato».

Cappato ha ringraziato per «la scelta coraggiosa».

La nuova coalizione

L’appoggio a Cappato mette sul campo un’inedita coalizione per il parlamento, che vede uniti Carlo Calenda di Azione, Angelo Bonelli di Europa Verde, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Riccardo Magi di Più Europa. Oltre a loro Libdem, Socialisti, Volt e Possibile.

Il Movimento 5 stelle non ha ancora risposto. A quanto risulta a Domani, gli attivisti locali erano molto tentati, anche perché in passato hanno appoggiato le battaglie per la cannabis legale e per l’eutanasia del candidato da sempre attivo per il sociale. Il presidente Giuseppe Conte però non si è ancora espresso.

Cappato, già radicale e radicale italiano, eurodeputato, ora tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, attivista anzi ormai icona del diritto all’eutanasia legale, come raccontato da questo giornale, tra le ultime battaglie portate avanti ha quella per il suicidio assistito di Dj Fabo.

Cappato in passato ha avuto riconosciuta la sua opera da una sentenza costituzionale: la 242 del 2019, con la quale la Corte dichiara illegittimo punire chi aiuta a morire qualcuno, a certe condizioni.

