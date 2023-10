Il Pd ha deciso di chiedere il commissariamento di Caivano, lo conferma a Domani il responsabile per il Sud Marco Sarracino. Nello specifico, dopo gli arresti di tre politici di Caivano in passato esponenti di Italia viva, il Pd chiede la commissione d’accesso antimafia per il comune, avviando così l’iter che potrebbe portare al commissariamento.

Caivano è stato già sciolto quest’estate, dopo che la metà dei consiglieri comunali avevano deciso di dimettersi per questioni politiche. Adesso sono finiti in manette l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune, Carmine Peluso, Giovanbattista Alibrico, ex consigliere di maggioranza, e Armando Falco, che l’ordinanza identifica come segretario cittadino del partito di Matteo Renzi e parente dell’ex sindaco di centrosinistra Enzo Falco.

Avrebbero avvicinato imprenditori aggiudicatari di lavori pubblici del Comune di Caivano per riscuotere somme da consegnare al clan mentre una parte del denaro veniva intascata direttamente da loro.

Italia viva ha specificato che i tre politici, parte di Orgoglio Campano, avevano deciso avevano deciso di aderire nel 2021 a quello di Italia viva. Solo Falco, ha comunicato Iv, è stato tesserato per quell’anno.

L’inchiesta

Dopo che nelle scorse settimane il Parco Verde di Caivano era finito sotto i riflettori per le violenze subite da due cuginette di 10 e 12 anni, martedì 10 ottobre è arrivato un blitz antimafia: nove arresti. Oltre ai politici, Antonio Angelino, esponente dell'omonimo clan operante sul territorio; Giovanni Cipolletti, Massimiliano Volpicelli, Martino Pezzella, Raffaele Bervicato, Raffaele Lionello, Domenico Galdiero. Per gli inquirenti avevano instaurato un vero e proprio «inquietante "sistema" di gestione camorristica dell'attività amministrativa del Comune di Caivano, ben collaudato e radicato nel tempo», dove i politici facevano da intermediari per intascare le somme guadagnate con le estorsioni.

