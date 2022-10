In mattinata la lettera di Berlusconi ai suoi felice che nel gruppo ci siano «giovani e signore» e l’indicazione di Licia Ronzulli al Senato e Andrea Cattaneo alla Camera Fratelli d’italia nomina Lollobrigida e Ciriani e la lega conferma Romeo e Molinari

Il segretario del Pd Enrico Letta ha deciso di adottare una soluzione ponte in attesa del nuovo segretario chiedendo la riconferma delle capogruppo uscenti: «Vi chiedo di votare la riconferma di Simona Malpezzi alla presidenza del gruppo», ha detto intervenendo alla riunione del Gruppo dei senatori dem. Malpezzi è stata eletta. La stessa richiesta di continuità - e, dunque, la riconferma di Debora Serracchiani alla guida dei deputati Pd, sarà poi formulata oggi alle 14 alla riunione del gruppo alla Camera.

Forza Italia

Alla fine Licia Ronzulli non sarà ministra della Salute come avrebbe voluto Silvio Berlusconi, ma il leader l’ha indicata come presidente del gruppo al Senato.

Il voto è fissato per il 18 pomeriggio, e Berlusconi ha fatto arrivare la sua lettera, dove si legge che oltre a Ronzulli a Palazzo Madama, il capogruppo alla Camera indicato è Alessandro Cattaneo. Il cavaliere augura a tutti buon lavoro e si dice «lieto che i nostri gruppi siano connotati da una forte presenza di giovani e signore».

Nella lettera inviata ai parlamentari si dice sicuro che «sapranno dare il massimo». Fino al giorno prima dell’elezione, su Ronzulli si sono agitate le polemiche non solo dei colleghi di coalizione, ma anche degli altri forzisti. A quanto ha riportato Repubblica, il senatore Claudio Lotito avrebbe trovato da ridire sulla sua nomina minacciando addirittura di lasciare il gruppo. L’ipotesi è stata smentita, tuttavia non ha commentato su Ronzulli.

Gli altri

I primi che hanno indicato ufficialmente i nomi dei capogruppo sono stati i parlamentari di Italia viva-Azione, che hanno scelto Matteo Richetti alla Camera e Raffaella Paita al Senato. Oltre al Pd anche M5s e Lega stanno pensando a una riconferma dei parlamentari della passata legislatura.

La Lega ha annunciato di aver già eletto Massimiliano Romeo come capogruppo al Senato. Per Camera di tratta di Riccardo Molinari. Il partito di Giorgia Meloni ha deciso che i capigruppo saranno Luca Ciriani al Senato e Francesco Lollobrigida alla Camera.

© Riproduzione riservata