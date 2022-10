Claudio Lotito non lascia Forza Italia: «È una notizia totalmente destituita da fondamento», ribadisce a Domani. La voce sul patron della Lazio appena entrato a Palazzo Madama dal suo seggio in Molise circola dalla mezzanotte di lunedì. Proprio oggi si formano i gruppi alle camere e lui si è «appena iscritto» e, assicura, per ora non lascia Silvio Berlusconi.

Il dubbio è partito dal fatto che Licia Ronzulli sarebbe pronta a diventare la nuova capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Lotito avrebbe detto ai suoi colleghi: «Che me faccio comanda’ da Lei? Nun esiste…». Adesso non risponde quando gli si chiede cosa ne pensi della senatrice, che, dopo essere stata indicata come la proposta forzista per il ministero della Salute, si avvia a fare la presidente del gruppo. Sul rapporto con lei «non mi faccia domande», taglia corto Lotito.

In ogni caso nessuna defezione: «Sono voci inventate, vale quello che dico io, non quello che dice la gente. Sono Claudio Lotito, non è che sono l’usciere di coso...»

La nota

Nella nota divulgata nel pomeriggio ha replicato: «Leggo su alcuni organi di stampa di un mio imminente passaggio al partito di Fratelli d'Italia. È una notizia che non varrebbe la pena nemmeno di essere smentita per quanto sia infondata e capziosa: si basti pensare che nonostante nella passata legislatura fossi stato eletto tanto da aver avuto l'ok della giunta delle elezioni ma non mi è stato consentito di entrare in Senato per mancanza di una semplice presa d'atto, non ho mai tentennato né mi sono fatto ammaliare da qualche sirena che mi avrebbe voluto transitare altrove e ho sempre mantenuto la mia coerenza rimanendo legato a Forza Italia».

Il senatore infatti aveva fatto ricorso per essere ammesso a Palazzo Madama, ma il suo ingresso in parlamento non è mai stato sancito nella passata legislatura. Adesso è arrivata l’elezione.

«Questa notizia, quindi, immagino sia stata sponsorizzata da qualcuno – aggiunge – al solo fine di rendermi “inaffidabile”, forse solo per avvantaggiarsi in quelli che saranno i futuri incarichi che spetteranno a Forza Italia e sui quali peraltro non sono mai intervenuto né sulla attribuzione né tanto meno sulla valutazione dei colleghi. Voglio rassicurare tutti che resto e resterò fedele al partito e al presidente Silvio Berlusconi al quale mi lega un'amicizia da moltissimi anni», conclude la nota Lotito.

