Il Pd nazionale sconfessa quello di Rimini. Anzi sconfessa le donne di Rimini. O meglio la loro portavoce Sonia Alvisi che si era detta scettica sulle denunce fatte tramite social, e non formalizzate, di molestie e vere aggressioni nel corso della 93esima adunata degli Alpini che si è chiusa l'8 maggio a Rimini. Oltre alle testimonianze raccolte dall’associazione Non una di meno, in realtà in seguito le denunce ai carabinieri sono cominciate ad arrivare. E insieme, una petizione per sospendere l’adunata per due anni, su Change.org, che in poche ore ha raggiunto le 13mila firme.

Oggi è arrivata anche la presa di posizione severa di Cecilia D’Elia, responsabile parità del Pd e portavoce della Conferenza delle donne.

«Le argomentazioni avanzate da Sonia Alvisi e la sua presa di posizione come portavoce delle donne democratiche di Rimini non rispecchiano in alcun modo gli orientamenti e le battaglie delle donne democratiche e del Pd» scrive su Facebook. Il punto particolarmente molesto è proprio quello che riguarda le denunce: «Purtroppo la violenza - per molte ragioni - non viene spesso denunciata, ma rimane vera e, pertanto, non deve essere sminuita», scrive D’Elia, ma resta che «le parole delle donne vanno prese sul serio: quello che è successo a Rimini è grave e, come ha detto anche il ministro Guerini, va fatta chiarezza su quanto denunciato».

A questo punto le dimissioni di Alvisi sono molto probabili. «Io non dico che non credo a queste ragazze», aveva insistito oggi sulla Stampa, «ma se io subisco una molestia devo immediatamente andare a denunciare alle autorità. Perché se poi dico un qualcosa senza denunciare divento meno credibile rispetto a quello che ho subito».

Di tutt’altro tono invece erano state le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini: «I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti». E della ministra della Famiglia Elena Bonetti: «Ciò che è successo è gravissimo e inaccettabile».

Alvisi viene smentita anche dal coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna, che ha raccolto 150 notizie di molestie e violenze in un fine settimana: «Una cifra enorme, se si pensa a quante non hanno segnalato perché non sapevano che si potesse farlo su una pagina dedicata, perché volevano dimenticare e basta; perché, come capita spesso in questi casi, provano vergogna come se fosse colpa loro». Questione delicata, quella delle denunce. E anche quella dei raduni degli alpini, che si portano appresso da tempo l’insopportabile tradizione della scia delle molestie.

«Non era difficile prevedere questa violenza: in occasione della precedente adunata, a Trento, era accaduto più o meno lo stesso», dice una nota, «La violenza che nel gruppo si ammanta di “goliardia”, le donne che scoprono improvvisamente ostili le loro strade. Donne pesantemente apostrofate che fingono un sorriso mentre si allontanano in fretta pregando di non essere seguite. Donne molestate fisicamente, donne spaventate. Ragazze che cercano rifugio nei portoni rimasti aperti. E la mattina dopo, a raduno finito è anche peggio».

Nessuna accusa all’arma degli Alpini in quanto tale, «il maschilismo patriarcale più bieco non è solo di quegli Alpini. È di quei cittadini che minimizzano e negano». E quelle cittadine, evidentemente, anche quelle del Pd che sono rappresentate da Alvisi. Al Corriere della sera il presidente dell’Associazione nazionale Alpini Sebastiano Favero si è poi “scusato” promettendo di collaborare con le forze dell’ordine pper individuare i responsabili, contro i quali ha promesse «provvedimenti molto forti».

Ma solo dopo che la prima denuncia è stata formalizzata ai carabinieri. Parole comunque tardive: è oggettivamente impossibile che l’associazione non conoscesse il fenomeno vergognoso che accompagna le adunate.

