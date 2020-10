Il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, è malato di Covid-19. Lo ha confermato lui stesso con un messaggio: «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid-19». L’ultima volta che ha lavorato in presidenza del consiglio, scrive, «è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza)». In ogni caso «ancora mercoledì risultavo negativo al tampone».

Si tratta del secondo caso eclatante di positività fra le persone vicine a Conte. Come ricostruito da Domani, domenica scorsa il premier aveva partecipato insieme ad altri ministri a un consiglio a cui ha preso parte il ministro Francesco Boccia, risultato positivo venerdì. Il premier comunque non è in isolamento fiduciario. Questa mattina ha tenuto la conferenza stampa in presenza con i giornalisti per presentare il Dpcm anti Covid-19.

