Il referendum, la paura di Meloni e la fanghiglia del Paese

C’è qualcosa di molto peggio delle correnti degenerate della magistratura. Sono i vincoli oscuri, come quello dell’hotel Champagne, il fondale limaccioso e torbido del nostro Paese. Intanto la premier, spaventata dalla rimonta del No, politicizza la campagna elettorale
«Con il No ci ritroveremo decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza. Antagonisti che devastano le vostre stazioni senza conseguenze giudiziarie. Figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco». Ci mancavano le cavallette e le streghe di Macbeth. Vanno imparate a memoria queste parole della premie