Il riarmo manda in crisi il Pd. Il campo largo resta minato

I riformisti dem avrebbero votato no al testo Pd-M5s-Avs, non condiviso e senza il Safe. Sarebbe stata la certificazione di una frattura interna. Tensioni e timori per le primarie
Non bastano i regolamenti delle camere, che precludono il voto delle risoluzioni che sostengono il contrario del testo votato e approvato per primo, cioè quello della maggioranza. Certo, mercoledì hanno aiutato a non certificare sui tabelloni, con i numeri, il passo falso del campo largo: per il Pd è una manciata di voti in dissenso, ma politicamente pesanti; per l’alleanza, l’ennesima distanza fra il blocco Pd-M5s-Avs e Iv-+Europa. Succede all’ultimo voto prima della pausa estiva, quello in cui