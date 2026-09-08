il vicepremier alla riscossa

Il risveglio da leader di Salvini. Attacca Forza Italia e sfida i frondisti

Giulia Merlo
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08 settembre 2026 • 20:55Aggiornato, 08 settembre 2026 • 20:59

Il segretario ha rilanciato la proposta di un «contributo strutturale del 5 per cento». Contrari gli azzurri: «Propaganda a basso costo. Attesa per la resa dei conti a Pontida

Se venerdì a Bari è stato il giorno di Giorgia Meloni, che ha celebrato i quattro anni di governo senza grandi slanci né proposte specifiche, oggi, martedì 8 settembre, è stato il turno di Matteo Salvini con un fuori programma all’evento della Lega a Roma dal titolo A tua difesa, verso la finanziaria 2027. In chiusura della prima giornata di convegno si è preso lo spazio di saluto e ha tolto il freno, lanciandosi in un decalogo di proposte da campagna elettorale, ben consapevole di far saltare s

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.