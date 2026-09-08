Il risveglio da leader di Salvini. Attacca Forza Italia e sfida i frondisti

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Se venerdì a Bari è stato il giorno di Giorgia Meloni, che ha celebrato i quattro anni di governo senza grandi slanci né proposte specifiche, oggi, martedì 8 settembre, è stato il turno di Matteo Salvini con un fuori programma all’evento della Lega a Roma dal titolo A tua difesa, verso la finanziaria 2027. In chiusura della prima giornata di convegno si è preso lo spazio di saluto e ha tolto il freno, lanciandosi in un decalogo di proposte da campagna elettorale, ben consapevole di far saltare s