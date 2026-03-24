il presidente alla cerimonia per le Fosse Ardeatine

Il ritorno di Mattarella. Così il voto rafforza l’influenza del Quirinale

Daniela Preziosi
24 marzo 2026 • 21:15

Il Colle «terzo» fra Meloni e opposizioni, dopo il voto e mezza crisi di governo. La prospettiva di un anno a colpi di forzature, il rischio della legge elettorale

Persino il calendario si accanisce contro il governo di Giorgia Meloni. Il giorno dopo la batosta referendaria, il No a valanga che ha sventato un cambio di sette articoli della Costituzione imposto dall’esecutivo al Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato a rendere omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine. Come ogni 24 marzo da quando è al Quirinale. Dall’immagine del capo dello Stato, raccolto nel santuario che commemora i 335 lì trucidati dal nazifascismo nel 1

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.