Il ritorno di Mattarella. Così il voto rafforza l’influenza del Quirinale

Il Colle «terzo» fra Meloni e opposizioni, dopo il voto e mezza crisi di governo. La prospettiva di un anno a colpi di forzature, il rischio della legge elettorale

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Persino il calendario si accanisce contro il governo di Giorgia Meloni. Il giorno dopo la batosta referendaria, il No a valanga che ha sventato un cambio di sette articoli della Costituzione imposto dall’esecutivo al Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato a rendere omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine. Come ogni 24 marzo da quando è al Quirinale. Dall’immagine del capo dello Stato, raccolto nel santuario che commemora i 335 lì trucidati dal nazifascismo nel 1