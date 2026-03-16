Il silenzio del governo sugli affari di Palantir: «Crosetto deve chiarire»

Avs e Pd chiedono risposte sui rapporti della società di Thiel con la Difesa. Il software Gotham e i rischi collegati alle «tecnologie di polizia predittiva»

true false

Il governo non risponde. Anche se la prima interrogazione parlamentare, a firma di Elisabetta Piccolotti (Avs), risale al 2 febbraio 2026. Poi è esplosa la notizia dell’arrivo a Roma di Peter Thiel, cofondatore di Palantir e tecnoguru vicinissimo a Donald Trump. E anche il Partito democratico chiede chiarezza. Dopo l’inchiesta di Domani, che ha ricostruito gli affari della società di Thiel con la pubblica amministrazione, il deputato dem Andrea Casu sottolinea che è «ancora più urgente una rispo