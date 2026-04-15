La relazione segreta su genova

Il sistema Toti che Rixi e Salvini volevano occultare

Stefano Iannaccone
15 aprile 2026 • 07:00

«Vantaggi a Spinelli e indebite interferenze», è la relazione durissima del ministero di Salvini. Ma il documento è stato tenuto a lungo riservato. Pd: «Fare piena luce»

È stata sotto chiave per oltre un anno, da dicembre 2024 ad aprile 2026, la relazione del ministero delle Infrastrutture sul porto di Genova, che confermava la posizione «di vantaggio o di favore concorrenziale nell’interesse del gruppo Spinelli». Aggiungendo, tra le varie cose, «la valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere alla costituzione di parte civile nei giudizi penali (relativi alle inchieste, ndr)» da parte dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mar Ligure. Ipote

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.