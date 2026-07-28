Centrosinistra, dalla Calabria una chiamata “dal basso”

«Il tempo stringe, Salis aiuti». Nasce una rete per la sindaca

Daniela Preziosi
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28 luglio 2026 • 07:00

L’animatore è Tonino Perna, in pochi giorni le adesioni sono arrivate da tutta Italia. «Sblocchi il campo largo e le sue bambinate» «Ha detto no alle primarie? Ci ripensi»

Sostiene Elly Schlein che la road map del campo largo resta quella indicata fin qui. I dubbi affiorati in chiaro in questi giorni non cambiano nulla. Lo ha spiegato all’Aria che tira (La7): il programma del centrosinistra si scriverà dopo l’estate, a settembre. Non sarà un affare solo dei partiti: «Quello che ho chiesto agli alleati è che si faccia un percorso partecipato, che si nutra delle competenze della società civile. Ho chiesto che non si faccia un programma chiusi nelle nostre stanze». Q

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.