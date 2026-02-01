Razza poltrona

Il trio Campi, D’Orazio e Mellone: la fiamma arde tra Rai e Umbria

Stefano Iannaccone
01 febbraio 2026 • 20:00Aggiornato, 02 febbraio 2026 • 11:17

Tra nomine e giri di poltrone gli intrecci  con la destra post missina sono tanti e non si limitano solo alla televisione di stato 

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Ormai è una corsia preferenziale tra viale Mazzini e l’Umbria. La nomina di Andrea Assenza, vicedirettore del day time della Rai nel cda dei musei nazionali di Perugia, è stata raccontata da Domani. Ma non è l’unico intreccio. Nell’organismo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha indicato un altro volto della destra post missina, legato al direttore del day time della Rai, Angelo Mellone, già grande sponsor di Assenza: il politologo Alessandro Campi, direttore di FareFuturo ai tempi del

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.