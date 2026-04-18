Al mic scontro tra le varie anime meloniane

Il valzer del rimpastino: tra faide e dimissioni slittano i sottosegretari

Stefano Iannaccone
18 aprile 2026 • 07:00

Lite preventiva nella Lega per il Mef, Tajani vuole posti per i suoi. Giuli “dimissiona” Manieri dalla commissione sui fondi al cinema 

È l’atteso rimpastino di primavera, l’assegnazione di poltrone di sottogoverno che sta agitando – per usare un eufemismo – i partiti della maggioranza. Un tutti contro tutti che fotografa bene la situazione a destra. Fratelli d’Italia è ai ferri corti al ministero della Cultura, Forza Italia deve smaltire le scorie delle bordate della famiglia Berlusconi contro la leadership di Antonio Tajani. Si profila una convivenza difficile al ministero dei Rapporti con il Parlamento tra l’entrante Paolo Ba

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.