Il valzer di Meloni e il balzo di Schlein

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Il balletto improvvisato da Giorgia Meloni con Emmanuel Macron sulle scale dell’Eliseo è il primo dei gesti (politici) che hanno caratterizzato questa settimana. Quel tocco e ritocco, gli abbracci e i sorrisi tra i due, fino a poco tempo fa ai ferri corti, hanno dato corpo alla metafora dell’«innocuo giro di valzer» con cui all’inizio del Novecento il cancelliere tedesco Bernhard von Bülow definiva i continui cambi di fronte della politica estera dell’Italia giolittiana. Era un’Italietta che i n