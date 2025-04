Gli Stati Uniti hanno svelato un piano di imporre nuove tasse portuali alle navi cinesi, con l'obiettivo di rilanciare la cantieristica americana contro il predominio della Cina nel settore.

L'avviso pubblicato giovedì dal Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) sul Federal Register riporta che gli Stati Uniti intendono imporre tasse su tutte le navi costruite e di proprietà cinese che attraccano nei porti statunitensi, in base al tonnellaggio netto o alle merci trasportate in ogni viaggio.

Le nuove tasse entreranno in vigore tra 180 giorni e saranno introdotte gradualmente, con la possibilità di un aumento nei prossimi anni. "Le navi e il trasporto marittimo sono vitali per la sicurezza economica americana e per il libero flusso del commercio", ha affermato in una nota il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer.

"Le azioni dell'amministrazione Trump inizieranno a invertire il predominio cinese, a contrastare le minacce alla catena di approvvigionamento statunitense e a inviare un segnale di domanda per le navi costruite negli Stati Uniti", aggiunge. Lo riporta Cnn.

La Cina adotterà tutte "le misure necessarie per difendere i suoi diritti e interessi legittimi" afferma il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, esortando la parte americana "a rispettare i fatti e le regole multilaterali, e a fermare immediatamente le pratiche illegali" che sono "dannose per tutti".