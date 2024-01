Arianna Meloni ha conquistato una voce pubblica come responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sta facendo capire che intende usarla.

Oggi, dal palco del congresso fiorentino di FdI, ha commentato questo periodo di governo e ha scelto il tema caro anche alla sorella premier: il vittimismo.

«E' un periodo difficile questo, siamo molto attaccati, pensano di farci saltare il sistema nervoso, tirano fuori parenti, antenati, la qualunque. Ma non ce la faranno, perchè chi ha fatto un percorso come il nostro, non guidato da un interesse personale, va avanti. Non abbiamo scheletri nell'armadio», ha detto Meloni, spiegando che «E' una fase difficile facciamo molte rinunce. Non posso più uscire di casa con mia sorella, ma siamo concentrati e vogliamo fare bene. Non stiamo facendo questo percorso da soli ma con il sostegno di una grande comunità».

