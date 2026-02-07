Ilaria Salis e Angelo Bonelli associati alle violenze di Torino, Avs: «Bignami ci diffama»

true false

Strumentalizzare, strumentalizzare, strumentalizzare. Il motto della destra non è dichiarato nelle parole, ma emerge chiaramente nei fatti e resta scolpito nelle dichiarazioni e sui social. La tensione, deve restare alta, additando la sinistra come responsabile degli scontri, a ormai sette giorni dai fatti di Torino con l’aggressione alla polizia. La linea, dettata soprattutto da Fratelli d’Italia, è sempre più chiara. L’ultimo affondo è arrivato sui social, terreno d’elezione per propagare info