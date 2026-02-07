Il post del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

Ilaria Salis e Angelo Bonelli associati alle violenze di Torino, Avs: «Bignami ci diffama»

Stefano Iannaccone
07 febbraio 2026 • 13:04

Il meloniano conferma di essere diventato la punta della propaganda più aggressiva, a dispetto del ruolo di presidente dei deputati di Fratelli d’Italia. Alleanza verdi-sinistra: «Agitatore che ignora la Costituzione»

Strumentalizzare, strumentalizzare, strumentalizzare. Il motto della destra non è dichiarato nelle parole, ma emerge chiaramente nei fatti e resta scolpito nelle dichiarazioni e sui social. La tensione, deve restare alta, additando la sinistra come responsabile degli scontri, a ormai sette giorni dai fatti di Torino con l’aggressione alla polizia. La linea, dettata soprattutto da Fratelli d’Italia, è sempre più chiara. L’ultimo affondo è arrivato sui social, terreno d’elezione per propagare info

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.