Ilaria Salis e Angelo Bonelli associati alle violenze di Torino, Avs: «Bignami ci diffama»

Il meloniano conferma di essere diventato la punta della propaganda più aggressiva, a dispetto del ruolo di presidente dei deputati di Fratelli d’Italia. Alleanza verdi-sinistra: «Agitatore che ignora la Costituzione»
Strumentalizzare, strumentalizzare, strumentalizzare. Il motto della destra non è dichiarato nelle parole, ma emerge chiaramente nei fatti e resta scolpito nelle dichiarazioni e sui social. La tensione, deve restare alta, additando la sinistra come responsabile degli scontri, a ormai sette giorni dai fatti di Torino con l’aggressione alla polizia. La linea, dettata soprattutto da Fratelli d’Italia, è sempre più chiara. L’ultimo affondo è arrivato sui social, terreno d’elezione per propagare info